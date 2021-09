Le SG du PAM renonce à un ministère, une «sanction» pour sa dernière sortie ?

Le secrétaire général du PAM renonce à occuper un poste ministériel dans le gouvernement Akhannouch. Dans des déclarations au quotidien Assabah, dans son édition de mardi, Abdellatif Ouahbi a justifié sa décision par la volonté de «se consacrer» à son parti. Pour rappel, à l’issue de sa réunion extraordinaire du 17 septembre, le conseil national du PAM a invité Ouahbi à participer personnellement dans le prochain exécutif.

Ce renoncement de la part du secrétaire général du Parti du Tracteur, qui était même pressenti pour diriger le ministère de la Justice, intervient seulement trois jours après ses «révélations» au média russe Sputnik, affirmant «la composition du prochain du gouvernement sera présentée avant le 8 octobre». Une annonce qui relève plutôt des prérogatives du chef du gouvernement désigné et du Palais et non d’un candidat à la ministrabilité.

Hier, Larbi Mehrachi, un haut cadre du PAM, a joué le sapeur-pompier, rappelant que «le bureau politique et le conseil national» exigent d’accorder un poste ministériel à Abdellatif Ouahbi». Une opération qui, visiblement, n’a pas réussi à apaiser la colère soulevée par la dernière sortie du secrétaire général du PAM à un média russe.