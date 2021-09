Sahara : L’Algérie qualifie le Maroc d’ «Etat occupant» depuis la tribune de l’ONU

Ramtane Lamamra a lu, ce lundi 27 septembre, l’intervention de son pays devant la 76e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Comme prévu, des passages de son allocution étaient réservés à la question du Sahara occidental.

Le ministre des Affaires étrangères algérien a invité «les Nations unies à organiser un referendum d’autodétermination» dans la province et «d’assumer sa responsabilité juridique envers le peuple sahraoui», ajoutant que «le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination est inévitable et constant et ne fait pas l’objet de négociation».

Lamamra a estimé que l’exercice de ce «droit ne doit pas être otage de l’entêtement d’un Etat occupant. Cet Etat occupant a échoué à maintes reprises à honorer ses engagements internationaux». Le ministre a exigé le lancement «de négociations directes entre le Maroc et la république arabe démocratique sahraouie». Un appel que le royaume a déjà rejeté. «Sans la participation de l’Algérie, il n’y aura pas de processus politique», a averti fin août l’ambassadeur Omar Hilale.

Pour rappel, les deux tables rondes de Genève, initiées par les Nations Unies en décembre 2018 et mars 2019, avaient connu la présence de l’Algérie aux côtés du Maroc, la Mauritanie et le Polisario. D’ailleurs, la délégation algérienne à la deuxième édition de ces négociations était conduite par Ramtane Lamamra.