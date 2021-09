Expo 2020 Dubaï : Le Pavillon Maroc dévoile les grandes lignes de sa programmation

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site d’Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc à l’Expo 2020 Dubaï proposera en plus d’une Exposition permanente, une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée, riche et inspirante. Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, la participation du Maroc à Expo 2020 Dubaï, tenue sous le thème «Héritages pour l'avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable», est pensée pour inviter les visiteurs à (re)découvrir le Royaume, son histoire, son identité, ses talents, mais aussi ses réalisations tangibles dans divers domaines.

Ainsi, à travers trois grandes thématiques, le Pavillon Maroc donnera à voir au monde l’engagement du Royaume pour le futur de la Planète ; la richesse d’un pays fort de ses talents, d’ici et d’ailleurs ; et la dynamique de progrès dans laquelle s’inscrit le Maroc, ajoute-t-on. «L’exposition permanente du Maroc au sein de son Pavillon est pensée comme une promenade, avec des portes donnant sur 13 salles. Chacune d’entre elles constitue un espace original, jouant sur l’effet de surprise produit par les éléments présentés qui offrent autant d’occasions de (re)découvrir le Maroc et la forte continuité liant son passé, son présent et l’avenir qu’il se construit», détaille le communiqué.

Se présentant également comme un acteur du renouveau mondial, le Maroc déploiera un programme d’événements scientifiques et économiques autour des thèmes principaux retenus par Expo 2020 Dubaï.

La semaine du Maroc sera marquée par le lancement de la marque «Morocco Now» à l’international par l’AMDIE le dimanche 10 octobre, qui marquera également le lancement de la semaine placée sous le signe de l’investissement au Maroc. La semaine Maroc coïncide avec la tenue du Global Business Forum Africa du 13 au 14 octobre 2021, une plateforme de rencontres et d’échanges autour des opportunités d’investissement qu’offre le continent africain.

Le Pavillon Maroc proposera également une programmation artistique et culturelle, à découvrir sur le site dédié à cet événement.

A rappeler que l’Expo 2020 Dubaï se déroulera sur 6 mois du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.