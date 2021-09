Maroc : L'AMLR plaide pour un plan national d'élimination de la rage d’ici à 2030

L’Association marocaine de lutte contre la rage (AMLR) a appelé à l’élaboration et la mise en œuvre urgente d’un plan national d'élimination de cette maladie qui persiste encore aujourd'hui malgré les efforts de lutte sans cesse déployés, d’ici à 2030. «Saisissant l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la rage, l’AMLR, tout en étant disposée à contribuer efficacement à lutter contre cette maladie mortelle, lance un appel à un engagement politique plus pressant et à l’élaboration et la mise en œuvre urgente d’un plan national d'élimination de la rage d’ici à 2030, comme cela a été déjà recommandé en 2015 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Alliance globale pour le contrôle de la rage (GARC)», indique l'association ce lundi dans un communiqué.

Des efforts importants ont été déployés pour vaincre cette maladie, mais plusieurs défis restent encore à relever, dont une couverture vaccinale des chiens encore insuffisante, bien que le Maroc dispose d’une unité de fabrication du vaccin contre la rage animale depuis 1996. Le communiqué ajoute que les autres mesures de contrôle comme la vaccination après morsure d’un animal sont également à améliorer.

L'AMLR a également mis en place une campagne de prévention et de sensibilisation en soulignant que «la réalité est que la maladie, malgré qu’elle puisse être mortelle à 100%, est évitable à 100% si des mesures de prévention sont entreprises, dont la vaccination chez l’Homme et l’animal».

Les premières opérations de vaccination chez l’Homme ont commencé dans le pays en 1911, avec la création de l'Institut Pasteur de Tanger et celle chez les animaux en 1925. Un programme national multisectoriel impliquant les départements de la Santé, de l'Agriculture et de l'Intérieur a été institutionnalisé en 1986. Malgré ces efforts, 400 cas de rages sont signalés au Maroc chaque année.