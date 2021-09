CAN de Handball 2022 : Forfait de l’Algérie qui ne veut pas jouer au Maroc

L’équipe algérienne de handball a déclaré forfait pour la 25e édition du Championnat d’Afrique des nations (CAN) de handball qui se déroulera au Maroc du 13 au 23 janvier 2022 dans les villes de Laâyoune et Guelmim. La décision de boycotter cette édition se justifie, selon La gazette du Fennec, en partie par la crise diplomatique entre Alger et Rabat. L’Algérie a en effet récemment annoncé la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, avant d’interdire aux avions marocains de survoler son espace aérien.

La décision de ne pas participer à cette édition de la CAN s’explique aussi par la tenue de l’évènement dans les villes de Laâyoune et Guelmim, situées au Sahara occidental, ce à quoi s’oppose en bloc l’Algérie, soutien du Front Polisario.

Victimes des tensions politiques, les Fennecs ne pourront donc pas prétendre à un 8e titre de Champion d’Afrique, après avoir remporté leur dernier titre en 2014. Pire, les joueurs ne pourront pas disputer la prochaine édition de la Coupe du monde à cause de ce forfait, annonce le média. Pour se consoler, ils tenteront de remporter la 26e édition qui est prévue en Algérie en 2024.