Fès-Meknès : La filière agro-industrielle soutenue à travers de trois projets

Trois projets phares sont en cours de réalisation pour accompagner la montée en gamme de la filière agro-industrielle au niveau de la région de Fès-Meknès, l'une des plus importantes régions agricoles au Maroc. Les projets concernent la sauvegarde de la plaine de Saïss, le pôle Agritech à Fès et le projet relatif à la création d’une unité moderne de traitement des déchets de grignons dans la province de Taounate.

Couvrant une superficie de 30 000 hectares répartie sur Fès, Moulay Yaacoub, Sefrou, Meknès, El Hajeb et Ifrane, le projet de sauvegarde de la plaine de Saïss a été lancé en 2017 et devrait prendre fin l’année prochaine. D’un coût global de 5,8 millions de dirhams (MDH), le projet consiste en la prise d’eau sur le barrage Mdez, la création de trois galeries d’adduction sur 5 km, une conduite principale de 3 200 mm de diamètre sur 60 km et un réseau de distribution et de transport d’eau d’irrigation.

En ce qui concerne le pôle Agritech, il porte sur la création d’un pôle régional d’innovation à l’université Euromed de Fès pour un investissement global de 6,3 MDH. Il est le fruit d’un partenariat entre la wilaya de Fès-Meknès et l’Agence Française de Développement (AFD). Ce projet vise à accompagner la montée en gamme de la filière agro-industrielle à travers l’appui aux entrepreneurs, la promotion de la recherche et développement et l’adaptation du tissu agricole local aux normes internationales.

À Taounate, l’unité moderne de traitement des déchets de grignons en cours de mise en place avait fait l’objet d’une convention de partenariat signée en mars dernier à l’occasion de la session ordinaire du Conseil régional de Fès-Meknès. Le projet est porté par le Conseil régional et la coopérative du Bassin de Guigou pour une enveloppe de 40 MDH.

Le secteur agricole est l’un des secteurs prometteurs de la région avec une superficie agricole utile estimée à 1 335 639 hectares, soit 15% de la superficie agricole utile nationale.