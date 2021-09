Algérie - Maroc : La course aux drones de combats

Le pouvoir militaire algérien n’est pas resté insensible à l'acquisition par les Forces armées royales marocaines des premiers drones turcs Bayraktar TB2. Après avoir déjà acheté des drones chinois CH 4 Rainbow, l’Algérie vient de commander à la Chine 24 avions sans pilote de type Wing Loong II, rapportent des médias locaux.

Les livraisons devraient s'étaler de la fin 2021 à la fin 2022. Parmi les clients de la première version du drone chinois, Wing Loong I : les Emirats arabes unis, le Pakistan et le Kazakhstan. La seconde version est officiellement entrée en service en octobre 2020, après avoir réussi avec succès un vol d'environ 20 heures sans interruption à travers trois provinces chinoises.

L’achat de drones de combats est devenu la nouvelle composante de la course à l'armement entre le Maroc et l’Algérie. Outre la commande à la Turquie de 13 appareils Bayaraktar TB2, ayant déjà fait leurs preuves dans la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le Royaume attend le feu vert du Congrès des Etats-Unis pour le contrat relatif aux quatre SeaGuardian MQ-9B fabriqués par la compagnie General Atomics.

Ces avions sans pilote américains ont une portée de 6 000 miles marins (11 100 km), pouvant ainsi surveiller d'immenses étendues en mer et au dessus du désert. Le contrat a été annoncé le 11 décembre 2020, soit vingt-quatre heures après la reconnaissance par l’administration Trump de la marocanité du Sahara et le rétablissement des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv.