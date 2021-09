Royaume-Uni : Un collectif pro-Polisario lance une campagne pour «l'autodétermination»

Un collectif Pro-Polisario au Royaume-Uni a annoncé le lancement d’une campagne visant à exhorter le Conseil de sécurité à «réactiver le processus de règlement» du différend territorial. Baptisé «Western Sahara Campaign», la campagne vise aussi à appeler le Conseil de sécurité à «fixer une date pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour les Sahraouis», considérant cette option comme «seule solution, pour mettre fin au conflit».

Le collectif pro-Polisario a adressé une lettre à la présidence du Conseil de sécurité, a déclaré que le Conseil devrait fixer un calendrier pour appeler également à «accorder un mandat au MINURSO pour surveiller et contrôler les violations flagrantes des droits de l'Homme dans la région, et pour mettre fin à l'impunité dont le Maroc a longtemps joui». Le collectif y critique notamment le «mépris du Conseil de sécurité envers ses responsabilités vis-à-vis du peuple sahraoui» et dénonce «la paralysie du processus de paix».

La lettre conclut que l'ONU devait «démontrer son attachement à ses principes fondateurs, en travaillant dur pour rétablir un processus de paix solide au Sahara occidental, pour parvenir à une solution juste et durable fondée sur le plein respect du droit du peuple sahraoui à autodétermination».

Le Front Polisario multiplie les campagnes plaidant sa cause à l’approche du 30 octobre, date à laquelle le Conseil de sécurité de l’ONU doit renouveler le mandat de la MINURSO.

A rappeler que le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a entamé, il y a quelques semaines, des consultations auprès des membres du Conseil de Sécurité pour la nomination de l’Italo-suédois, Staffan de Mistura en tant qu’envoyé personnel pour le Sahara occidental, après le feu vert du Maroc.