Maroc : Un membre du comité scientifique appelle à l'allègement des mesures restrictives

Le professeur Azedine Ibrahimi, membre du Comité scientifique national pour la gestion de la Covid-19, a plaidé dimanche pour un «allègement des restrictions prises afin d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus», appelant à prendre des «décisions appropriées». Dans un post Facebook, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat dit ne pas «comprendre» le retard dans la prise d’une nouvelle décision concernant les mesures restrictives.

«Nous avons cru à vos promesses de retour progressif à la vie normale. Nous avons cru à la souplesse et à l'opportunité des décisions. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce que vous attendez pour que nous puissions jouir de nos droits et retrouver progressivement une vie normale, à l’instar des autres personnes vaccinées dans d’autres pays.» Pr. Azedine Ibrahimi

L’expert a également plaidé pour «une reprise» de l’enseignement en présentiel, en assurant qu’il «n'est pas possible de continuer à interdire les théâtres et les cinémas» ou encore les «stades» et les bains maures. «Les vaccinés ont le droit de reprendre leur vie et chaque citoyen a le droit de reprendre normalement son activité», a-t-il ajouté. «Les Marocains sont fatigués, veulent vivre avec le virus et reprendre une vie normale.»

Le membre du comité scientifique du Covid-19 a rappelé, par ailleurs, qu’environ 75% des Marocains ont reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19, soit près de 22 millions de personnes.