Mondial de futsal : le Maroc éliminé par le Brésil en quarts de finale

L'équipe marocaine de futsal a été éliminée en quart de finale du Mondial qui se tient actuellement en Lituanie, après s'être incliné face au Brésil par 1 but à 0, ce dimanche à Vilnius Arena. Les Brésiliens sont parvenus à inscrire l'unique but de la rencontre à la 11e minute grâce à un coup franc de Rodrigo Hardy Araújo.

The adventure ends here.. An exceptional FIFA Futsal World Cup for our Moroccans. True Heroes ?#DimaMaghrib ?? #FutsalWC pic.twitter.com/tbEQxRuyyv