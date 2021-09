Trois jeunes marocains présents aux négociations de la pré-Cop26 à Milan

Trois jeunes marocains, Hasnae Bakhouch, Hatim Aznague et Manal Bidar, prendront part du 28 septembre au 2 octobre à Milan à la conférence «Youth 4 Climate : Driving Ambition» et à la pré-Cop 26, prévue à Glasgow. Cette participation s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la COP 26 qui vise à mettre en avant le rôle crucial des générations futures dans l'action climatique, a indiqué un communiqué des participants marocains.

Le jeune marocain Hatim Aznague participera, aux côtés de 400 jeunes militants provenant du monde entier, à ce sommet pour débattre des questions et des priorités de l'action climatique, notamment l'ambition des jeunes, la relance durable, l'implication des acteurs non étatiques et la prise de conscience des enjeux climatiques. Aznague a souligné dans ce contexte les efforts consentis par le Royaume en matière de lutte contre le changement climatique.

Le sommet de Milan représente une opportunité pour mettre en exergue le modèle marocain à travers la vision de la jeunesse, a-t-il ajouté. Le Royaume a présenté, le 22 juin, sa contribution nationale au secrétariat exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, avec un nouvel objectif de réduction des émissions de Gaz à effet de serre porté à 45,5% d'ici à 2030.