Le Maroc à l’honneur de la course annuelle «Yes we run» de Courbevoie

Le Maroc a été mis à l’honneur, samedi soir, à l’occasion de la troisième édition de la course annuelle «Yes we run» de la ville de Courbevoie en région parisienne. Le coup d’envoi de la course réunissant des centaines de participants toutes catégories d’âge confondues et de différentes nationalités, a été donné par Hiba Iraki Housseyni, Consule générale du Royaume à Colombes, et Jacques Kossowski, maire de Courbevoie accompagné par son adjoint aux Sports, Khalid Ait Omar.

À cette occasion, le drapeau marocain et les noms de plusieurs villes marocaines ont flotté tout le long du trajet de la course, et plusieurs animations ont entourés la course comme des danseuses orientales, un DJ sous le thème «la musique marocaine», et d'un photobooth décoré sous le thème du Maroc. Les tee-shirts techniques de l’évènement offerts aux coureurs étaient également aux couleurs du drapeau marocain.

La course de 5 km a d'ailleurs été remportée par le franco-marocain Azeddine Habbz qui a participé aux derniers jeux olympiques de Tokyo, tandis que la première place de la course de 10 km est revenue à Bilal Safadi.

Organisée par le Club d’Athlétisme de Courbevoie avec le soutien de la Ville et en collaboration avec des associations franco-marocaines de la région parisienne, «Yes we run» a proposé aussi en milieu d’après-midi une course de 1000m sur le stade de la ville pour les jeunes de 7 à 12 ans, qui a été parrainée par l’athlète Mehdi Baala, médaillé olympique sur 1 500 m et détenteur du record de France du 1 000 m.