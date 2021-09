Dakhla : Six personnes, dont un policier, interpellés pour organisation de l'immigration et traite humaine

Les agents du service régional de la police judiciaire à Dakhla ont procédé samedi en collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l'interpellation de six individus, dont un fonctionnaire de police exerçant dans la même ville, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s'activant dans l'organisation de l'immigration illégale et la traite humaine.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué qu'une opération d'immigration illégale au départ de la plage Al Khira à Dakhla a été mise en échec samedi tôt dans la matinée, faisant savoir que cette intervention sécuritaire s'est soldée par l'interpellation de cinq organisateurs et de 49 candidats à l'immigration irrégulière, dont six femmes et neuf mineurs, outre la saisie d'une embarcation pneumatique bimoteur et des jerricans d’essence.

Les enquêtes menées par la police judiciaire ont révélé l'implication d'un inspecteur de police exerçant dans l'un des services de sûreté publique de la ville de Dakhla, qui aurait contribué à faciliter les opérations d'immigration en contrepartie de sommes d'argent de la part des organisateurs. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par la brigade nationale de la police judiciaire, sous la supervision du parquet.