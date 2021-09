Vox veut le déploiement de la Garde Civile sur l’îlot Perejel

Sous prétexte de lutter contre «les mafias de l’immigration illégale et de trafic de drogue», Vox veut le déploiement de la Garde Civile sur l’îlot Perejil (Leila) et d’y effectuer des exercices militaires. C’est la dernière invention de la formation d’extrême droite. Sa sénatrice, Yolanda Merelo, a adressé en ce sens une question écrite au gouvernement de Pedro Sanchez, indique Vox sur son site d’actualité.

La parlementaire estime qu’il est «indispensable de renforcer le contrôle de la zone» et d’établir «une surveillance étroite depuis [les] territoires d’où partent les embarcations qui opèrent dans le Détroit».

La même source rappelle que le groupe des députés de Vox a déjà demandé, en août 2020, de consacrer jusqu’à 2% du PIB du pays à l’armée. «L’Espagne maintiendra, ainsi, sa supériorité militaire en Méditerranée occidentale» et lui permettra d'«assurer sa souveraineté sur les villes autonomes de Ceuta et Melilla, et sur l'archipel des Canaries», justifiait alors le parti.

Depuis la crise de juillet 2002, l’îlot Perejil est complètement inhabité. Pour rappel, c’est grâce à une médiation des Etats-Unis que le Maroc et l’Espagne avaient opté pour cette solution pour éviter d'entrer dans un conflit armé.

A rappeler que Vox a célébré, le 18 juillet dernier, le 18e anniversaire de la «libération de Perejil».