Moldiag lance le premier test 100% marocain de diagnostic de l’hépatite C

Moldiag a lancé la production et la commercialisation du premier test de diagnostic moléculaire de l'hépatite C 100% marocain, développé par la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research) relevant de l’Université Polytechnique Mohammed VI.

Le test qRT-PCR de diagnostic de l’hépatite C vise à fournir aux praticiens et thérapeutes un moyen rapide, efficace et accessible pour renforcer la santé de leurs patients, indique un communiqué de la Fondation MAScIR. Il sera produit et commercialisé par Moldiag, spin-off industriel relevant de la Fondation MAScIR.

Les équipes de la fondation ont mis au point, fait valider cliniquement au Maroc et à l’international, et obtenu l’enregistrement réglementaire au Maroc d’un premier lot de tests à base de technologies moléculaires pour le diagnostic et le suivi thérapeutique de l’hépatite C, de la tuberculose, de la leucémie et du cancer du sein à expression du marqueur HER2.

Le communiqué rappelle que près de 1,2% de la population du Royaume serait atteinte par l'hépatite C (entre 400 000 et 600 000 personnes), la majorité n'étant pas diagnostiqués, 13 Marocains en périraient par jour.

Moldiag a pour mission de produire conformément aux normes internationales et de commercialiser de nouveaux tests de diagnostic moléculaire à usage professionnel et au coût maitrisé. Depuis son lancement, Moldiag a commercialisé plus de 2,5 millions de tests PCR du Covid-19 et dispose d’une capacité de production de 6 millions de tests par mois.