La suspension des vols directs entre le Maroc et le Canada prolongée jusqu'au 29 octobre

La suspension des vols directs entre le Maroc et le Canada, annoncée fin août et qui devait être tenue jusqu’au 29 septembre selon les premières annonces, eu égard de la situation épidémiologique au Royaume, a été prolongée jusqu’au 29 octobre.

La prolongation de la mesure a été constatée par certains internautes sur le site du gouvernement du Canada, sans qu’elle ait fait l’objet d’une communication particulière alors que près de 11 000 Maroco-canadiens se sont retrouvés bloqués au Maroc.

L’écrivain et journaliste Mohamed Lotfi, résidant au Canada, a longuement critiqué cette prolongation, n’ayant entendu «aucun responsable politique, aucun expert donner une justification raisonnable à la suspension des vols» et accuse les dirigeants canadiens et québécois d’inaction face à cette décision «absurde» alors qu’aucune mesure n’a été prise pour les ressortissants canadiens au Maroc, bloqués par la suspension des vols.

Dans le même temps, il s’étonne que les vols en provenance d’Inde ne connaissent pas cette prolongation alors que la situation épidémiologique y témoigne d’une circulation plus rapide du virus, avec 29 600 nouveaux cas par jour contre 1 600 au Maroc, alors que la population indienne est 37 fois plus importante que celle du Royaume.