U-Multirank 2021 : l’Université Mohammed V se distingue pour la 4e année consécutive

L'Université Mohammed V de Rabat (UM5) s'est illustrée pour la 4e année consécutive en matière de recherches, en occupant la première place au niveau national devant l'Université euro-méditerranéenne de Fès et l'Université Al Akhawayn d'Ifrance selon le dernier classement international U-Multirank 2021.

L’UM5 s’est distinguée à l’échelle nationale et internationale, notamment en termes de publications indexées, de taux de publication par professeur, de nombre de publications de haut niveau, de travaux avec les entreprises et de publication avec une collaboration internationale. Elle s'est aussi faite remarquer en matière de nombre d’articles en libre accès et de nombre d’articles régionaux. Elle occupe également la première place en Afrique en nombre de publications par professeur et la seconde place en termes de collaboration régionale.

U-Multirank est un classement mondial s'appuyant sur une analyse multidimensionnelle des établissements d'enseignement supérieur à travers le monde. Son approche multidimensionnelle compare les performances des universités dans les différentes activités dans lesquelles elles sont engagées : Enseignement et apprentissage, recherche, transfert de connaissances, orientation internationale et engagement régional.