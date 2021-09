Pérou : Malgré la reconnaissance de la «RASD», les FAR présents à un exercice naval

Du 20 au 24 septembre, la marine royale marocaine a pris part à la 12e édition de l’exercice naval Siforex 2021, organisé conjointement, dans les eaux péruviennes, par les Etats-Unis et le Pérou, rapportent des médias latino-américains.

Le royaume était, d’ailleurs, le seul pays africain présent à ces manœuvres aux côtés de puissances régionales, telles l’Argentine et le Brésil, et internationales, comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne.

Cette participation de la marine royale à cet exercice intervient moins de trois semaines après la décision du président péruvien, Pedro Castillo, d'annuler, le 8 septembre, la suspension de la reconnaissance de la «République arabe sahraouie démocratique», décrétée le 9 septembre 1996.

Pour rappel, du 8 au 18 septembre, une unité des parachutistes des Forces armées royales a fait le déplacement à Mexico pour prendre part au défilé militaire organisé, le 18 septembre, à l’occasion de la fête de l’indépendance de ce pays. Le Mexique est un autre Etat du contient américain qui reconnaît la «RASD».