Le Crédit Agricole du Maroc lance son crédit Tasbiq Tasdir de préfinancement d’exportation

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a annoncé ce vendredi dans un communiqué de presse le lancement d’un nouveau produit baptisé Tasbiq Tasdir, un «crédit de trésorerie qui permet de préfinancer la campagne d’exportation en dirhams ou en devises et couvre toutes les opérations liées à l’export».

Développé en concertation avec le Ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le crédit vise à apporter un soutien aux exportateurs de produits agricoles marocains avec des taux allants de 3,75% à 4,25 % hors taxes. Le prêt prendra en compte la hausse des coûts liés à l’export notamment ceux liés à la logistique, que ce soit par fret maritime ou terrestre, et aux intrants, emballage et conditionnement.

L’offre pourra être couplée avec une autre couverture à terme pour la gestion du risque de change, précise le communiqué, et lorsque le crédit sera choisi en devise un taux avantageux sera proposé, «en rapport avec les taux en vigueur de la devise choisie».

La banque mettra en place en parallèle un «nouveau dispositif Salle des marchés spécifique avec un desk dédié et accessible à tous ainsi que le déploiement d’un réseau de trades centers au niveau régional chargés d’apporter le conseil et l’appui nécessaire aux opérateurs».