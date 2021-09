Maroc : Une découverte révèle la présence de dinosaures à armure en Afrique

Jusque-là, les ankylosaures à armures ont été connus comme étant des espèces ayant vécu dans les continents du nord. Mais cette thèse ne tiendrait plus, après qu’un groupe de chercheurs britanniques a révélé la provenance d’un fossile de cette espère du Maroc. La découverte inédite suggère que les restes découverts seraient les premiers du genre en Afrique et les plus anciens. Sa datation est fixée entre 167 et 163 millions d’années. Elle a été acquise auprès d’un revendeur au Royaume-Uni, mais les chercheurs savent qu’elle provient d’un site marocain.

Cette révélation, relayée jeudi 23 septembre, les a poussés à travailler avec des paléontologues du Maroc et des responsables gouvernementaux pour remonter la provenance du fossile et effectuer des fouilles, avec la collaboration des scientifiques marocains afin de mieux découvrir et décrire cette nouvelle espèce. Pour eux, l’objectif serait aussi de créer un nouveau musée dans le pays, où ces trouvailles pourront être entretenues et exposées non loin de leur origine.

Décrite dans la revue scientifique Nature Ecology and Evolution, la trouvaille nommée Spicomellus afer a été fossilisée près de Boulahfa, au sud de Boulemane, dans la région de Fès-Meknès, selon les premières conclusions des scientifiques. C’est ce même site où des espèces anciennes de dinosaures ont précédemment été découvertes pour la première fois en Afrique du nord.

Ph. Natural History Museum

Cette variété de dinosaures herbivores blindés est dotée de pointes osseuses saillant de ses côtes, une caractéristique que l’on ne voit chez aucun autre vertébré vivant ou éteint. Chercheuse au Musée de l’Histoire naturelle à Londres ayant participé à l’étude, Dr Susannah Maidment a qualifié l’armure osseuse fusionnée à la côte comme fait étrange, «totalement différent de tous les vertébrés existants ou éteints jusque-là répertoriés» par les scientifiques.

Une découverte qui réécrit l’histoire des anciennes espèces de dinosaures

Les chercheurs décrivent les ankylosaures comme un groupe de dinosaures connus pour leur armure osseuse robuste, couvrant autrefois leur dos. Ils constituent des «dinosaures blindés qui ressemblent à des tables basses ambulantes». Selon Dr. Susannah, «ils étaient très larges, mais ils avaient des pattes courtes», en plus de leurs «armures transversales», étendus «de la ligne médiane de leur corps aux côtés». «Lorsque nous avons obtenu le fossile, nous pensions qu’il faisait probablement partie d’un stégosaure parce que nous en avions trouvé un sur le site d’où il provient. Mais nous ne voyons tout simplement pas de stégosaures avec ce genre d’armure», a-t-elle écrit.

Des recherches approfondies ont confirmé que les os appartenaient un ankylosaure, d’une variété jamais trouvée sur le continent africain et la plus ancienne jusque-là découverte. Pour l’heure, le Musée de Londres estime qu’«il est impossible de savoir comment les pointes ont fusionné avec l’os, si cet ankylosaure était une première expérimentation d’armure pour les ankylosaures ou si cette espèce était unique». De prochaines fouilles pourraient permettre de découvrir d’autres pièces de fossiles.

Ph. Natural History Museum

Cette découverte historique s’ajoute à une récente trouvaille, annoncée début septembre après l’exhumation de deux nouveaux spécimens crocodyliformes du groupe Cénomanien de Kem Kem. Les deux spécimens se rapportent à Antaeusuchus taouzensis et Hamadasuchus rebouli. Des comparaisons de matériaux précédemment attribués à Hamadasuchus indiquent la présence d’au moins trois espèces distinctes de peirosauridés du même intervalle spatio-temporel, selon les conclusions d’un groupe de chercheurs de l’University College London. Les fossiles ont montré «une bien plus grande diversité taxonomique et écomorphologique au sein de ce clade pendant le Crétacé», comparé aux résultats de recherches passée.