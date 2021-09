Maroc : Six organisations se joignent au sit-in contre «la prime de départ» des ministres

Six organisations politiques, syndicales et associatives ont rejoint le sit-in, prévu samedi 25 septembre devant le Parlement à Rabat, contre la prime de départ que toucheront les ministres du gouvernement sortant, en plus de leurs retraites sur leurs postes. Les deux partis de l’Alliance de la fédération de gauche (AFG), le Parti socialiste unifié (PSU), la Confédération démocratique de travail (CDT), l’Union marocaine du travail (UMT) et l’Association marocaine des droits humains (AMDH) ont publié séparément des communiqués, appelant à rejoindre le rassemblement.

Cette manifestation a été initiée par l’Association marocaine de protection des biens publics (AMPBP), qui a révélé, la semaine dernière, que «les membres de l’exécutif [El Othmani, ndlr] ont bénéficié de sommes exorbitantes provenant de l’argent public, d’une valeur de dix mois de salaire chacun». L’ONG, qui a mis en garde précédemment sur l’utilisation de l’argent dans le cadre des dernières élections générales tenues le 8 septembre, a estimé que l’octroi de cette prime et de la retraite parlementaire relevaient de la «dilapidation de l’argent public» et de la «rente politique».

Dans un communiqué, l’AMPBP a exigé que ces sommes ne soient pas versées, considérant dans le cas échéant que «cela contredit la loi et enracine une culture de la rente et du pillage des fonds publics». Elle a exigé également d’«annuler les allocations de retraite des ministres». Se joignant aux revendications de l’association, les centrales syndicales et les partis politiques ayant annoncé leur participation au sit-in ont aussi appelé à l’annulation de la prime et de la retraite des ministres, qui constituent pour eux une dilapidation de l’argent public.

Les organisations participantes ont également mis en garde sur la corruption politique et le retour de certains mis en cause sur le devant de la scène, malgré les rapports officiels à leur encontre, voire les décisions de justice.