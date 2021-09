Rabat : Les préposés religieux organisent un sit-in pour la libération de l'imam Abou Ali

Les préposés religieux et les membres du secteur de l’enseignement originel ont annoncé, cette semaine, qu’ils mèneront sit-in, mardi prochain, devant le Parlement, pour exiger la libération de l'imam Said Abou Ali. Dans un communiqué partagé sur sa page, la Rabita nationale des mosquées a ainsi appelé tous les organisations, instances des droits humains et mouvements à venir soutenir cette forme de protestation pour la libération de l’imam, qualifié de «détenu d'opinion».

Les préposés religieux, qui mènent des formes de protestation depuis plusieurs mois, exigent du ministère de tutelle de reconnaître les droits des personnes engagées dans l’enseignement originel en leur offrant une couverture sociale et tous les droits garantis aux enseignants. Leur collectif plaide aussi pour «la modification de la situation sociale et administrative et la formule d'emploi pour les imams, les muezzins, les prédicateurs et le reste des préposés religieux», mettant ainsi fin à leur vulnérabilité et assurant la stabilité de leurs emplois.

La Rabita nationale des mosquées appelle aussi à la fin des décisions de limogeage de cette catégorie, surtout pour ceux qui «ne sont pas impliqués dans des crimes ou des délits, mais qui ont commis des fautes professionnelles, auxquelles il faut remédier par d'autres sanctions disciplinaires».

Mercredi dernier, le tribunal de première instance de Témara a rendu a condamné à 2 ans de prison ferme l'imam Said Abou Ali pour, entre autres, «tentative de mettre en danger la vie d'une personnalité publique». Selon la Rabita, le parquet a fait appel pour demander la peine maximale. Une condamnation qualifiée de «représailles», suite aux prises de position que l’imam avait exprimées lors de plusieurs sit-in, organisés par les préposés religieux au Maroc pour dénoncer leurs souffrances financières et morales.

Said Abou Ali a été arrêté, le 25 août dernier, par des policiers en civil près de la résidence du ministre des Habous et des affaires islamiques Ahmed Toufiq.