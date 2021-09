La BAD, la BEI et la BERD présentent un rapport sur le développement du secteur privé au Maroc

Le rapport conjoint intitulé «Développement du secteur privé au Maroc : défis et opportunités en temps de pandémie de Covid-19» a été présenté jeudi lors d'une conférence-débat par la Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Cette première étude, fruit d’une collaboration entre les trois banques esquisse les défis à relever et les opportunités pour les entreprises marocaines dans le contexte actuel de crise. Le rapport souligne notamment «la réaction rapide et

énergique des autorités marocaines qui a aidé à faire face à la crise économique et sanitaire», soulignant les projections de croissance positives et du «déficit des finances publiques qui devrait renouer avec sa trajectoire baissière et revenir a sa moyenne de long terme».

Cependant, la crise a démontré la dépendance «des industries marocaines vis-à-vis d’un nombre limité de produits et de marchés» et le besoin d'accélérer la diversification économique et de la dynamique du secteur privé. Le rapport souligne que «la croissance économique n’a pas suffi à répondre aux aspirations des citoyens en matière de bien-être, alors que la pauvreté et les disparités régionales marquées touchent une grande partie de la population», bien que de nouveaux projets comme Génération Green offrent des perspectives positives de développement et d'inclusion.

Si le secteur public reste «l’un des principaux moteurs de la croissance», les objectifs d'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes peu qualifiées nécessitera un investissement plus important du secteur privé, estime le rapport en rappelant cependant que «les entreprises du pays dénoncent régulièrement des entraves à leurs activités, notamment des barrières à l’entrée, des difficultés d’accès aux terrains industriels, un faible niveau de capital social, des obstacles bureaucratiques, un système judiciaire lent et des procédures de marchés publics trop lourdes».

Si «l’accès aux financements constitue une entrave majeure pour les investisseurs privés», des incitations à la participation l'activité économique, aux investissements dans la transformation verte et numérique de l’économie et une exportation tournée vers l'Afrique subsaharienne seraient bénéfiques à l'économie du pays.