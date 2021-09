ONU : Les signataires des accords d’Abraham présentent une Déclaration sur les femmes et la paix

La coopération entre les Etats signataires des accords d’Abraham se précise. Le Maroc, les Emirats arabes unis, Bahreïn et Israël ont présenté à la 48ème session du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU une «Déclaration conjointe sur les femmes, la paix et la diplomatie», indique l’agence de presse émiratie WAM. L’initiative réaffirme le rôle fondamental des femmes dans les processus de paix et la prévention des conflits, et appelle tous les Etats à s'engager fermement pour assurer la promotion des femmes dans la diplomatie préventive et la construction de la paix, ajoute la même source.

Le représentant permanent d'Israël auprès des Nations unies à Genève, l'ambassadeur Meirav Eilon Shahar, s’est félicité que le texte soit «la première initiative officielle dans l'arène multilatérale entre Israël, Bahreïn, les Emirats et le Maroc».

Pour sa part l’ambassadeur du Maroc, Omar Zniber, a souligné que la Déclaration «s'inscrit dans la volonté et la nécessité d'œuvrer communautairement et activement à la construction de la paix et de la sécurité (…) en plaçant les femmes au cœur de l'action de construction de la paix et de résolution des conflits».

Le Maroc, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, Israël et les Etats-Unis ont célébré, le 13 septembre, le premier anniversaire de la signature des accords d’Abraham. Une commémoration suivie, le vendredi 17 septembre, par une conférence virtuelle animée conjointement par les ministres des Affaires étrangères des quatre pays.