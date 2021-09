Partenariat entre l’OMPIC et l’Office Européen des Brevets

Une rencontre virtuelle s’est tenue le mercredi 23 septembre entre le directeur général de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Abdelaziz Babqiqi et le président de l’Office européen des brevets (OEB), António Campinos, afin de signer un Mémorandum d’entente sur la classification coopérative des brevets (CPC).

La CPC a pour finalité de stimuler davantage l’activité inventive au Maroc, par la diffusion de la connaissance technique et l’accès efficace aux données relatives aux brevets et aux documents brevets, indique un communiqué.

La rencontre a permis également d’échanger sur les moyens de développement du système des brevets d’invention et sur la promotion de l’innovation et la mise en place des services et outils facilitant la protection des inventions et des brevets.

L’action du Maroc a été soulignée dans l’indice mondial de l’innovation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui souligne la place du Maroc dans le top 10 du classement des «dessins industriels par origine/milliard de PIB en PPA».