Excellence académique : L’ONEE, le GSEP et l’UM6P scellent un partenariat

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), le Partenariat mondial pour l’électricité durable (GSEP : Global Sustainable Electricity Partnership) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont signé ce jeudi à Ben Guérir une convention de partenariat visant l’octroi de bourses de formation en vue de promouvoir l’excellence académique dans les domaines du développement énergétique durable.

La convention a été signée par Abderrahim El Hafidi, président du conseil d’administration du GSEP et directeur général de l’ONEE et Hicham El Habti, président de l’UM6P. Elle vise à donner la possibilité aux étudiants de tirer profit des programmes de formation ciblés sur le développement des énergies renouvelables notamment, l’électricité intelligente, l’électricité durable et les systèmes électriques et les réseaux intelligents. Les bourses s’inscrivent dans le cadre du programme du GSEP qui a déjà soutenu 144 étudiants issus de 37 pays depuis 2001.

Ces bourses seront ouvertes aux étudiants de l’UM6P inscrits en master dans l’un des trois programmes articulés autour des domaines énergétiques : le master en sciences et ingénierie des matériaux (Département Material Sciences & Nano-Engineering), le master en ingénierie des bâtiments verts et efficacité énergétique de la SAP+D (School of Architecture Planning & Design de l’UM6P) et le master en ingénierie électrique pour les énergies renouvelables et les réseaux intelligents, adossé au Green Tech Institute de l’UM6P.

«Ce partenariat est d’une grande importance pour l’ONEE, l’UM6P et pour le GSEP, dont l’ONEE assure aujourd’hui la présidence du Conseil d’administration», a souligné El Hafidi dans une allocution de circonstance à l'occasion de la signature de cette convention.

Pour rappel, le GSEP est une alliance mondiale regroupant les plus grands opérateurs dans les domaines de production, de transport et de distribution de l’électricité, comme EDF (France), ENEL (Italie), AEP (USA), SGCC (Chine), CHNG (Chine), Hydro-Québec (Canada) ou encore EuroSibEnergo (Russie) et RusHydro (Russie).