Le Forum des affaires Canada-monde arabe promeut les affaires et l’investissement au Maroc

Les opportunités d’affaires et d’investissement au Maroc, son attractivité économique et sa vocation de hub en matière d’exportations, ont été mises en avant lors du Forum des affaires Canada-monde arabe qui s'est tenu du 21 au 23 septembre, sous le thème de la connexion des entreprises et des perspectives de reconstruction et de relance post-Covid.

Organisé par le Conseil canado-arabe des affaires, le forum s’est déroulé sous format virtuel, avec la participation des Premiers ministres de l’Ontario, du Saskatchewan et de l’Alberta, des opérateurs économiques et institutionnels canadiens et du monde arabe, ainsi que des membres du corps diplomatique.

Le service économique de l’ambassade du Maroc au Canada et l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) ont pris une part active tant dans l’organisation du Forum qu’en qualité d’intervenants. Les panélistes se sont prononcés sur les efforts de reprise économique post-Covid et le développement des opportunités de commerce et d’investissement dans des secteurs comme l’agriculture et l’agro-alimentaire, l’énergie et les mines, les énergies renouvelables, l’économie digitale ainsi que le secteur de l’information et des télécommunications.

Dans une intervention à cette occasion, le président du Groupe «Halal et Bio Export» au sein de l’ASMEX, Adnane Gueddari a passé en revue les multiples opportunités que représente le Business du Halal et des produits Bio au Maroc et leur potentielle percée sur le marché canadien.

Le secteur du Halal et du Bio au Maroc, bien qu’il constitue une modeste niche, est en constant développement et présente d’importantes opportunités au niveau du marché mondial, a souligné Adnane Gueddari qui a indiqué que la majorité des produits agricoles biologiques du Maroc sont destinés à l’export avec une évolution notable des volumes d’exportations durant les dernières années notamment vers les pays de l’Union européenne.