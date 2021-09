Ceuta : 1 226 Marocains, dont 537 mineurs, toujours pris en charge par la ville

A la date du 23 septembre, Ceuta compte 1 226 migrants marocains, dont 537 mineurs, dans les lieux et centres mis en place par le gouvernement de la ville autonome pour les empêcher de se retrouver dans la rue. Ces immigrés font partie des milliers qui sont entrés dans la ville par le brise-lames frontalier de Tarajal, les 17 et 18 mai, de manière irrégulière, et qui ne veulent pas rentrer dans leur pays, selon les données fournies à l'agence espagnole EFE par le gouvernement de Ceuta.

Le gouvernement de la ville autonome maintient actuellement 537 mineurs hébergés principalement dans le centre temporaire de Piniers, ainsi que dans le centre sportif de Santa Amelia et le centre de relogement temporaire de La Esperanza.

En plus de ces mineurs, la ville compte 689 adultes répartis sur cinq bâtiments qui ont été mis en place dans la zone industrielle de Tarajal, tout près du poste frontière avec le Maroc.

EFE souligne que le nombre de personnes âgées a baissé de plus d'une centaine de personnes ces derniers jours en raison du départ vers l’Espagne de Marocains qui ont vu leur demande d'asile politique admise pour traitement.

Le gouvernement de Ceuta estime aussi qu'il y a encore plus de 500 personnes dans les rues, y compris des adultes et des mineurs, dormant principalement dans les zones de montagne et près des plages.