Martil : Le parquet ouvre une enquête sur une tentative de soudoyer des candidats aux élections

La Présidence du ministère public à Rabat a ouvert une enquête sur une plainte qu'elle avait précédemment reçue concernant une tentative de corruption de candidats lors de la précédente campagne électorale. Selon les informations obtenues par l'Observatoire du Nord pour les droits de l’Homme (ONDH), à l’origine de la plainte, des accusations relayées par une page Facebook avait révélé cette tentative ayant concerné cinq candidats aux élections locales de la ville de Martil.

Dans un communiqué, l’ONDH explique que le principal suspect n’est autre qu’un mandataire d’une liste locale, qui aurait proposé des pots-de-vin d’une valeur de trois millions de dirhams, payés par son frère résidant à l’étranger. «Selon les données obtenues par l'Observatoire, le ministère public de Rabat a réagi positivement à la plainte concernant ces allégations, d'autant plus qu'elles portent atteinte à la crédibilité et à l'intégrité des récents rendez-vous électoraux, aggravent la frustration sociale, la propagation de la corruption politique et les soupçons sur de blanchiment d'argent et d'abus d'influence dans la sphère politique», affirme l’ONG.

Celle-ci, tout en saluant l'interaction positive avec la plainte, appelle à une enquête approfondie sur les faits et à prendre les mesures juridiques nécessaires.