Inwi et 2M lancent le talent show «The ONE numéro 1 du web»

Un nouveau concours de talents inédit, nommé «The ONE numéro 1 du web» a été lancé par inwi et 2M afin d’offrir, sous format de télé-réalité, un «tremplin encore plus puissant aux créateurs de contenus digitaux», indique un communiqué. Décliné en 4 primes diffusés sur 2M à partir d’octobre, le programme cherche à «récompenser les jeunes talents, tout en inspirant à travers des exemples de réussite».

Les candidats au nombre de 15 ont été choisis parmi les finalistes des Maroc Web Awards, tenteront de se départager chaque semaine à des défis de créations de contenu autour de différentes thématiques. Un total de 30 quotidiennes permettront aux téléspectateurs de suivre et d’apprendre à connaitre, plusieurs jours avant les primes, les candidats et de présenter le programme et son écosystème.

#inwi_TheOne - Bande Annonce شكون فيهم غادي يكون الأفضل ؟ ? #inwi_TheOne #2M Publiée par inwi sur Mercredi 22 septembre 2021

Des équipes de 3 candidats seront formées pour les primes pour défendre leur contenu devant un jury qui attribuera une note finale à chacun des candidats et à la fin du dernier prime, le candidat sacré par le grand public «Meilleur créateur de contenu au Maroc pour l’année 2021» sera révélé.