«Morocco, Kingdom of Taste» pour promouvoir l'offre exportable du Maroc à New York

Une vaste campagne de communication placée sous le thème «Morocco, Kingdom of Taste», dans le but de promouvoir l’offre exportable marocaine, aura lieu du 25 au 29 septembre à New York dans le quartier d’Hudson Yards Public Square & Gardens.

La manifestation, organisée par l'Établissement autonome de contrôle et de coordination des Exportations – Morocco Foodex, sera accompagnée d’un showroom haut en couleurs, informent les organisateurs, et invitera les New-Yorkais à «venir visiter et déguster, parfois à l’aveugle, les fines bouchées spécialement conçues par la Cheffe marocaine Yasmina Ksikes».

Cinq filières seront promues pour cette action, à savoir la filière fruits et légumes, agrumes, oléicole, produits du terroir et produits de la pêche, présentés sous forme d'îlots.

«Grâce à une politique agricole innovante et dynamique, et à un ensemble de facteurs géographiques et humains, le Maroc est devenu en quelques années un acteur majeur des exportations agroalimentaires et halieutiques», ajoutent les organisateurs qui rappellent la position géographique de choix du Maroc qui en fait un hub africain d'envergure tourné à la fois vers l'Europe et l'Afrique.