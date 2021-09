Futsal : Historique, le Maroc passe en quart de finale

La sélection marocaine s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de futsal pour la première fois de son histoire en parvenant à venir à bout du Venezuela sur le score très serré de 3 buts à 2 ce mercredi soir à la Zalgirio Arena de Kaunas en Lituanie.

Full time at Kaunas Arena.

GET IN! This is how you do Wednesday’s right ? On our way to FIFA Futsal World Cup quarter-finals! #DimaMaghrib ?? #FutsalWC pic.twitter.com/c4hKhz5bNv