Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste à l’occasion de l’exposition sur Delacroix

Le Groupe Barid Al-Maghrib, en partenariat avec la Fondation nationale des musées (FNM), a émis un timbre-poste commémorant l'exposition Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc, qui se tient au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat, du 7 juillet au 9 octobre 2021.

Cette initiative se veut de célébrer l'artiste Eugène Delacroix, premier ambassadeur de la couleur et de la lumière du Maroc, 200 ans après son départ du royaume, indique, mercredi un communiqué conjoint de Barid Al-Maghrib et de la FNM. Première artistique sur le continent africain et dans le monde arabe, l'exposition est aussi l’occasion pour Barid Al-Maghrib d’apporter sa contribution à la promotion de l’art.

Celle-ci vient enrichir la collection de timbres-poste de Barid Al-Maghrib consacrée, en général, à la thématique de l’art depuis le début des années 60 jusqu’à ce jour, en particulier, aux artistes étrangers. Parmi cette collection, il convient de citer les timbres-poste Les couleurs de l’impressionnisme, émis en 2019 reproduisant le portrait de Claude Monet dessiné par Pierre-Auguste Renoir; Femme au chignon et Femme au fauteuil et au chapeau de Pablo Picasso, émis en 2017 à l’occasion de l’émission spéciale Face à Picasso; L’Homme qui marche II d’Alberto Giacometti paru en 2016 ainsi que Paravents par Abdellah Yacoubi, Miki Tica, Paula Cardozo et Yukako Fukuda Ota émis en 2011.

Tableaux, aquarelles, vêtements, armes et instruments de musique que l'artiste a rapportés de son voyage, témoins d’une épopée désormais historique, sont autant d'objets présentés dans le cadre de l'exposition 'Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc, co-organisée par la FNM et le Musée national Eugène Delacroix - établissement public du musée du Louvre.