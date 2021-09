Le RNI menace de poursuivre la journaliste Hanane Bakour en justice pour un post

Plusieurs journalistes et internautes ont exprimé, depuis mardi soir, leur solidarité avec la journaliste Hanane Bakour. «Mon téléphone a reçu de nombreux appels et messages concernant des informations qui circulent me concernant. Elles avancent que la présidence du Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, M’Baraka Bouaida et son parti le RNI pourront déposer plainte à mon encontre», a indiqué hier l’ancienne rédactrice en chef du portail Alyaoum 24.

La journaliste a expliqué avoir écrit un post, en matinée, qui aurait «irrité Bouaida et son parti». «Je m’y suis interrogée comment elle a accepté de procéder au vote (pour l’élection d’un président du conseil régional de Guelmim-Oued Noun, ndlr), alors qu’un collègue à elle se trouvait entre la vie et la mort», a-t-elle précisé, en allusion à l’hospitalisation, mardi matin, d’Abdelouahab Belfkih, ex-secrétaire régional du PAM dans ladite région, qui a succombé plus tard à ses blessures. «Ce post, dont le contenu a été partagé par plusieurs autres internautes dans des posts différents, n’aurait pas plu à la nouvelle présidente ni à son parti, qui ont décidé d’ester en justice», ajoute la journaliste.

«Il semble que la Colombe a décidé d’inaugurer son entrée politique en traduisant en justice une journaliste, dont le seul crime est d’avoir exercé son droit d'expression et que le parti a donc décidé d’"éduquer".» Hanane Bakour

Le journaliste s’est dite «étonnée» que des sources au sein du parti d’Aziz Akhannouch parlent de «diffamation et d’injure». «A M’Barka Bouaida : Vous avez un "grand" parti qui dirige aujourd’hui le gouvernement et vous pouvez l’utiliser pour m'intimider. Mais j'ai un métier et une grande foi en cette profession, qu'il est très difficile de terroriser», conclut la journaliste.