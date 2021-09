«Migration, création : L’Art de la transformation» : 6 artistes marocains à l'honneur à Montréal

Une vingtaine d'œuvres et performances artistiques contemporaines créées par des artistes résidant au Maroc et au Québec seront exposées lors de l’évènement «Migration, création : L’Art de la transformation» du 25 septembre au 10 octobre au centre culturel marocain à Montréal.

Les travaux de six artistes marocains et autant d’artistes montréalais seront à l’honneur, chacun avec sa tendance et son courant particulier, lors de cette exposition initiée conjointement par le Centre culturel marocain (Dar al Maghrib) à Montréal, la Galerie Black Swan et le Cénacle de Casablanca.

«L’objectif de cette rencontre artistique est de créer des passerelles d’échange entre les artistes québécois et les artistes marocains», indique un communiqué des organisateurs, notant que les créations des artistes «s’inspirent de réflexions issues de l’immigration et de ses effets sur leur démarche artistique». Le rapport entre la transhumance, les parcours migratoires et le processus créateur ont été au centre des processus créatifs des artistes qui ont utilisé l'art pour s'exprimer sur des enjeux de sociétés liés à la question migratoire.

Le président fondateur du Cénacle de Casablanca, Lahbabi Abdelilah, est l'un des commissaires de l'exposition et s'est tâché de rassembler les 6 artistes marocains qui font partis du projet.