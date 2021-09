Maroc : Campagne de réinsertion sociale et économique au profit de 50 sans-abris

Une campagne de réinsertion vient d’être lancée par l’association Jood qui agit depuis 2015 pour venir en aide aux sans-abris. Cette campagne qui se tiendra du 22 septembre jusqu’au 05 octobre vise à collecter des dons pour «réussir une réinsertion sociale et économique massive au profit de 50 sans-abris». Les dons peuvent être faits sur le site internet de l’association, indique celle-ci dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

L’association veut aider dignement les sans-abris en leur fournissant pendant 3 mois un toit, de quoi vivre et un tricycle dans le cadre d’un projet de «street food» pour que la personne puisse préparer et vendre des sandwichs. Un programme de formation et d’accompagnement sera proposé en parallèle aux 50 personnes pour qu’elles mènent leurs projets à bien, précise le communiqué.

Pour réussir ce projet, l’association devrait collecter 20 000 dirhams pour chacun des 50 sans-abris. Jood souligne que l’espoir est de pouvoir venir en aide au plus de personnes possibles.

L’association est constituée de bénévoles qui viennent en aide aux personnes à la rue pour leur «permettre de retrouver un minimum de dignité à travers des actions favorisant le lien social pour aboutir a l’insertion professionnelle et sociale». Depuis sa création, 426 personnes ont été sauvées de la rue, mais la crise sanitaire a gravement accentué la précarité de la couche sociale la plus vulnérable. Dans ce sens, Jood remarque «une évolution considérable des nombres des personnes mises à la rue» et en appelle maintenant à la solidarité de tous.