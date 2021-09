Ceuta : Les fêtes musulmanes seront fériées de manière «stable» dès 2022

Le calendrier de travail de Ceuta prendra compte de manière «stable», à partir de 2022, les principales fêtes musulmanes, l’Aïd Al Kébir et l’Aïd Al Fitr, rapporte Europa Press. Une résolution proposée malgré les oppositions de Vox, qui considère que les fêtes musulmanes «n'appartiennent pas à la tradition ou à la culture» de l'Espagne, bien que près de la moitié de la population de la ville soit musulmane.

Kissy Chandiramani du Parti Populaire (PP), conseillère aux finances du gouvernement régional, a confirmé lors d’une conférence de presse le soutien des neufs élus de son parti au vote de cette proposition, prévu vendredi prochain, de la coalition Caballas. Les élus de PP disent vouloir «éliminer un point de discorde récurrent qui fait beaucoup de mal aux habitants de Ceuta» avec un schéma «stable» pour marquer les jours fériés chaque année.

«Les principes de ce nouveau modèle renforceront l'image d'une Ceuta multiculturelle, diversifiée et inclusive à laquelle tous les Ceutíes croient, et garantiront que chaque année, le Jeudi saint, l'Épiphanie, la Saint-Antoine, la Vierge d'Afrique et les deux principales fêtes musulmanes ne seront pas des jours ouvrables, comme le prévoient déjà de nombreuses conventions collectives et le calendrier scolaire», a expliqué la conseillère.