Dr. Afif : Une double vaccination contre la grippe et la Covid-19 ne représente aucun risque

La combinaison du vaccin contre la grippe et celui contre la covid-19 ne représente aucun risque dans le respect d’un intervalle de 3 semaines entre les deux doses, a assuré le président de la société marocaine des sciences médicales (SMSM) et membre du Comité scientifique de la vaccination anti-Covid, Moulay Saïd Afif. A l’instar de l’année précédente, les individus sujets à des pathologies chroniques notamment le diabète, l’hypertension, les maladies cardiaques et les personnes âgées de plus de 60 ans, devraient se protéger contre la grippe saisonnière à travers la vaccination, a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

A cet égard, l'expert et président de la Fédération nationale de la santé (FNS) a rappelé qu’en 2020 et grâce à une prise de conscience et à la multiplication des mesures barrières, dont le port de masque, la distanciation, le lavage fréquent des mains avec une solution savonneuse ou du gel hydroalcoolique, les cas de grippe avaient diminué.

Par ailleurs, le membre du Comité scientifique de la vaccination anti-Covid est revenu sur la troisième dose du vaccin-anti Covid-19, qu'il a qualifiée d'importante surtout pour les individus exposés et les personnes en première ligne notamment le personnel de la santé. Dr. Afif a rappelé que le comité technique de vaccination, qui se réunit au niveau de la direction de la population, a recommandé l’administration d’une troisième dose pour les individus ayant des facteurs à risque.

L'expert a ajouté, en outre, que sur le plan immunologique et de tolérance, aucune contre-indication n’existe dans l’interchangeabilité des vaccins. «Les vaccins anti-Covid sont interchangeables. Il est possible par exemple d’utiliser un vaccin de type AstraZeneca pour les deux premières et un autre vaccin pour la troisième comme Sinopharm ou autre», a-t-il précisé.

Sur le sujet de la vaccination des enfants de moins de 12 ans, il a précisé que dans l’absence d’une recommandation du comité technique, la vaccination des moins de 12 ans ne figure pas l'ordre du jour du Comité scientifique, alors que la priorité est accordée à la tranche d'âge des 12-18 ans.

De plus, l'expert a relevé que le Royaume devrait recevoir le 25 septembre, 4 millions de doses supplémentaires du vaccin Sinopharm.