Maroc : Quatre terroristes présumés liés à la cellule d'Errachidia arrêtés par le BCIJ

Le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), affilié à la Direction générale de la surveillance territoriale (DGST), en étroite coordination avec les éléments de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a réussi à arrêter quatre suspects liés à la cellule terroriste d’Errachdia, précédemment démantelée. Dans un communiqué relayé par la MAP, le BCIJ indique que ces quatre personnes, respectivement arrêté le 16, le 20 et le 22 septembre, sont soupçonnées d’appartenir à ladite cellule, démantelée le 14 septembre et qui a prêté allégeance à l’organisation «Etat islamique».

L'arrestation de ces quatre suspects s'inscrit dans le cadre des recherches en cours dans cette affaire sous la supervision du ministère public chargé des affaires de terrorisme, visant à identifier et arrêter tous les membres actifs de cette cellule terroriste, d'identifier ses extensions et connexions nationales, ainsi que de surveiller tous ses projets et plans subversifs visant à porter gravement atteinte à l'ordre public, poursuit le communiqué.

Le BCIJ ajouté que les informations préliminaires indiquent que ses membres ont prêté allégeance à l'émir présumé de Daech et se sont engagés dans une campagne de recrutement et d’enrôlement au profit de leur organisation terroriste, pour laquelle ils ont choisi le nom de «Groupe du Tawhid islamique au Maroc». «Les membres de cette cellule terroriste étaient en train de se préparer à mener des opérations terroristes sur le territoire national par empoisonnement ou liquidation physique. Les membres de cette organisation ont également annoncé leur volonté de recruter pour rejoindre la ‘Province du Khorasan’, nouveau refuge pour les organisations terroristes, et ils ont également exprimé leur soutien et leur bénédiction pour les opérations terroristes qui ont récemment visé l'aéroport de la capitale afghane», poursuit le communiqué.

Les suspects, au nombre de 7 actuellement, sont toujours placés en garde à vue, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en charge des questions de terrorisme et d'extrémisme, conclut le BCIJ.