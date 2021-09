Achraf Hakimi veut «ajouter son nom à l'histoire» du PSG

L'international marocain Achraf Hakimi, nouvel arrivant du Paris Saint-Germain (PSG), a confié dans une vidéo retraçant son parcours jusqu'à Paris vouloir «ajouter son nom à l'histoire» du club parisien et y «accomplir de grandes choses». Le club sera en déplacement ce mercredi à Metz pour consolider sa place de leader de la Ligue 1 face aux grenats alors que la nouvelle superstar du club Lionel Messi a annoncé être forfait pour cette rencontre.

«Je suis très heureux d'être ici, a déclaré Hakimi, c'est une ville et une équipe incroyable. Les gens ont été très ouverts et amicaux avec moi». Le joueur s'est dit honoré de signer avec le club «historique et ambitieux» avec une équipe «incroyable». Pour l'avenir, il dit vouloir «en profiter, remporter toutes les compétitions et atteindre nos objectifs communs».

Hakimi avait signé début juillet pour le PSG en provenance de l’Inter Milan dans une transaction d'environ 60 millions d’euros, en faisant le joueur marocain le plus cher de l'histoire. L'ensemble du staff, les supporters et les observateurs ont salué les débuts prometteurs de l’arrière droit marocain qui a déjà inscrit 1 but et 2 passes décisives en seulement 7 rencontre avec le maillot des rouge et bleu.