Polisario : Le fils de Mohamed Abdelaziz prêt à succéder à Brahim Ghali ?

Depuis le décès de son père en 2016, Lahbib Mohamed Abdelaziz est resté silencieux, éloigné des médias et de la direction du Polisario... jusqu’à hier. Vêtu d’un treillis, le jeune homme est apparu dans une vidéo appelant les Sahraouis des camps de Tindouf à «l’unité» et «à continuer la guerre contre l’occupant marocain». Cette sortie intervient alors que la course à la succession de Brahim Ghali à la tête du Front est lancée.

Les chances du fils de prendre les commandes du Front ne sont pas négligeables. D’abord, il est Algérien de souche de part les origines de sa mère, Khadija Hamdi, ancienne ministre de la Culture sous le règne de son défunt époux. «Son père avait été désigné chef du Polisario en 1976, à peine âgé de 28 ans. Et comme Abdellah Lahbib Belal, décédé en août dernier, il est originaire de la tribu des Rguibates de l’Est», nous confie une source au Sahara.

Le jeune homme peut se targuer d’avoir «une expérience» dans le combat contre les Forces armées royales. Son père l’avait nommé en 2013 à la tête d’un escadron de la gendarmerie. Il a également effectué des stages militaires en Algérie.

Deux jours avant la sortie médiatique de Lahbib Mohamed Abdelaziz, le site Futuro Sahara, proche de Lamine Ould El Bouhali, également Algérien, a pointé du doigt le travail du «ministère de l’Intérieur» dirigé par Mustapha Mohamed Ali Sidi El Bachir, un des prétendants à la succession de Ghali.