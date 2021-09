Les FAR reçoivent les premiers drones turcs Bayraktar TB2

Le Maroc a reçu vendredi 7 les premiers drones de combat turcs Bayraktar TB2 selon le site turc Daily Sabah et le forum spécialisé Far-Maroc, alors que les autres unités sont attendues prochainement conformément au contrat signé entre le Royaume et le fabricant turc Baykar en avril dernier.

Les Forces armées royales (FAR) auraient commandé un total de 13 drones et plusieurs membres des FAR auraient reçu en juillet dernier des formations relatives aux appareils en Turquie.

Le Maroc avait déjà commencé à utiliser les drones à des fins de renseignement, mais comme l’ont précisé les FAR-Maroc sur Facebook, la nouvelle commande vise à «acquérir les capacités dissuasives» nécessaires à la défense des frontières et des intérêts du Royaume et donc assurer des frappes air-sol à partir de drones.

Le Maroc poursuit donc le renforcement de sa flotte d’aéronefs sans équipages alors que ces unités turques pourraient être complétées par des drones américains SeaGardian prochainement.