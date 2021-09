Ignoré par Akhannouch, l’USFP choisit à contrecœur l’opposition

C’est désormais officiel. L’USFP occupera, à contrecœur, les bancs de l’opposition à la Chambre des représentants. La réunion extraordinaire du bureau politique du Parti de la Rose de ce soir en a décidé ainsi, indique brièvement le parti sur sa page Facebook.

Une décision prévisible, Aziz Akhannouch n’ayant pas daigné intégrer les camarades de Driss Lachgar dans le tour de table de son prochain gouvernement, et ce, malgré les nombreux appels du pied du premier secrétaire du parti et du président du conseil national de l’USFP, Habib El Malki. Les deux ont répété à maintes reprises que la «place légitime du parti est au sein de la majorité gouvernementale».

Dans un communiqué publié dimanche à l’issue d’une réunion extraordinaire, le conseil national de l’USFP a demandé au chef du gouvernement désigné de présenter aux socialistes «une offre acceptable, en ligne avec l'ambition de former un gouvernement solidaire, cohérent et fort sur la base d’accorder la priorité au social et pour un Etat juste et fort». Le parti organise, ce mercredi 22 septembre à Rabat, une conférence de presse pour expliquer les circonstances ayant contraint l’USFP à jouer les opposants à la Chambre basse du Parlement.

Petite consolation pour Driss Lachgar et les siens : De part ses 35 sièges remportés aux législatives du 8 septembre, l’USFP est assurée d’occuper le poste de chef de file de l’opposition aux côtés du PPS et du PJD. Un statut qui confère aux socialistes la présidence de la commission de la législation à la Chambre des représentants, conformément à l’article 10 de la Constitution du 1er juillet 2011.

Ce retour à l’opposition pourrait entraver les chances de Driss Lachgar de briguer un nouveau mandat à la tête de l’USFP. Il est premier secrétaire depuis le très controversé congrès de 2012.