Guelmim : Le procureur du Roi n’écarte pas la thèse du suicide d’Abdelouahab Belfkih

Le procureur général du roi près la Cour d'appel de Guelmim a annoncé à l'opinion publique que le Parquet a été notifié par les services de police judiciaire compétents, dans la matinée du mardi 21 septembre 2021, du décès Abdelouahab Belfkih. «Il a été transféré à bord de l'ambulance de la Protection civile à l'hôpital de Guelmim où il a succombé à ses blessures des suites d'une blessure par balle dans son domicile», indique le procureur général du roi dans un communiqué.

En conséquence, le ministère public a ordonné une enquête judiciaire approfondie pour connaître les circonstances et les causes de cet incident, avec une autopsie médicale. Le communiqué ajoute que les investigations préliminaires et la perquisition menée dans le domicile du défunt ont permis de «découvrir dans l’une des pièces le fusil de chasse utilisé dans le tir ainsi que des traces de sang, ce qui renforce la thèse selon laquelle le défunt se serait suicidé, à l’aide dudit fusil».

La même source a indiqué que des recherches à cet égard sont toujours en cours pour dévoiler les circonstances de cet incident. «Le ministère public s'efforcera de définir les implications juridiques à la lumière des résultats de la recherche supervisée par le parquet général», conclut le communiqué.