Maroc : Des femmes évincées des fonctions électives principales dans les conseils communaux

En observation de l’élection des présidents et des membres des bureaux des conseils communaux, qui s’étend jusqu’au 25 septembre, le Mouvement pour la démocratie paritaire (MDP) a constaté que le courrier du ministère de l’Intérieur pour le lancement de ce processus «ne comportait aucune directive ou référence pour rappeler l’importance d’activer les exigences constitutionnelles liées à l’égalité entre les hommes et les femmes pour accéder aux fonctions électives dans les communes, conformément à l’article 17 de la loi organisant ces communes». «Il doit être établi que la liste des nominations pour les vice-présidents comprenne un certain nombre de femmes candidates, au moins un tiers de celui des vice-présidents», rappellent les dispositions de la loi citée, reprise par l’organisation.

En attendant la finalisation du processus d’élection des organes des conseils communaux, le MDP a exprimé, dans un communiqué parvenu à Yabiladi, son rejet «des procès-verbaux rédigés par de nombreux présidents de conseil pour justifier la réticence des femmes à assumer la responsabilité de vice-présidentes, poussées à se contenter du poste de secrétariat ou de suppléance». «Cette pratique contredit les exigences constitutionnelles et les exigences du mouvement féministe et des droits humains», a-t-il rappelé, insistant que «les partis politiques vainqueurs des élections du 8 septembre ont la responsabilité historique de veiller à la bonne application des exigences de la Constitution et des lois organisant les communes».

«Le ministère de l’Intérieur, à travers ses représentants dans les préfectures, les régions et les provinces, veille à ce que les femmes aient accès aux bureaux des conseils élus avec un pourcentage d’au moins le tiers», insiste l’organisation. En revanche, cette dernière a noté que «le discours sur le changement, promu immédiatement après les élections générales du 8 septembre 2021, n’a eu aucun impact sur le niveau d’autonomisation politique des femmes». «Jusqu’à présent, nous enregistrons une mise à mort du principe constitutionnel de la parité à tous les niveaux : la présidence des communes et l’élection des vice-présidents», a déploré le mouvement.