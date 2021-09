Les mosquées du Nord du Maroc accueillent des fidèles pour la prière d'Al Ichaa

Les délégués du ministère des habous et des affaires islamiques dans les préfectures de Tanger, Tétouan et M’Diaq-Fnideq ont décidé de rouvrir les mosquées devant les fidèles pour les prières d’Al Ichaa. Des sources bien informées ont confié à Al3omk que cette décision est entrée en vigueur à partir du lundi, dans les villes de M’Diq, Fnideq et Martil, ainsi que certaines communes rurales. Elles ajoutent que les portes des mosquées seront ouvertes pour les prières d’Al Ichaa à Tanger et Tétouan, à partir du mercredi.

Les mêmes sources ont expliqué que cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures visant à assouplir les restrictions prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, au moment où d'autres mesures devraient être prises pour lever les restrictions imposées après la baisse du nombre des contaminations quotidiennes. La décision coïncide également avec le changement de l’heure de cette prière, prévue désormais vers 20:40 dans le Nord, ce qui permet la possibilité de l’effectuer dans les mosquées avant le couvre-feu nocturne de 21h.

Face à la recrudescence des cas de nouveau coronavirus, le gouvernement avait pris, de nouvelles mesures restrictives visant à endiguer la flambée de la pandémie, en août dernier, en réinstaurant un couvre-feu sur l’ensemble du territoire national est prévu de 21h à 5h et en interdisant les déplacements depuis et vers les villes de Casablanca, Marrakech et Agadir, sauf pour les personnes vaccinées et les cas particuliers (transporteurs, cas d’urgence médicale…).