Violences faites aux enfants : Les ONG AMANE et AIDA lancent la campagne digitale «Kafa»

Souhaitant conscientiser le grand public sur les différentes formes de violences à l’encontre des enfants, l’association Amane et l’ONG Aida ont annoncé, ce mardi, le lancement de la campagne digitale «KAFA 3onfane didda al-atfal».

«Depuis mars 2021, l’association Amane multiplie ses actions sur les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne KAFA, menée en partenariat avec AIDA et financée par l’Agence catalane de coopération au développement (ACCD). Plus de 120 000 personnes âgées entre 18 et 64 ans ont ainsi été informées des différentes formes de violences auxquelles sont susceptibles d’être exposés au quotidien les enfants», indique un communiqué de l’association parvenu à Yabiladi. Celle-ci ajoute que la campagne a également contribué à informer le public sur les dispositifs de protection qui existent au Maroc pour lutter contre ce fléau.

L’association AMANE a relevé que «les violences à l’égard des enfants sont aussi réalisées au sein de leur environnement immédiat, par des proches en qui les enfants portent une certaine confiance, ce qui créé de la confusion chez l’enfant et ne favorise pas le signalement des cas». De plus, le caractère tabou de certaines formes de violence, explique que beaucoup trop de cas sont encore passés sous silence, ajoute-t-elle.

«Conscientes de la situation et des effets dévastateurs sur la construction des enfants et de la société en général, AMANE et AIDA estiment que la lutte contre les violences passe par la prise de conscience par le grand public des différentes formes de violences que peuvent subir nos enfants et la large diffusion d’informations sur les dispositifs mis en place par l’Etat et les associations pour prévenir, prendre en charge et accompagner les enfants victimes et leurs familles», estime-t-on encore.

La campagne KAFA est accessible sur la page Facebook @AssociationAmane et le compte Instagram «Association Amane», conclut le communiqué.