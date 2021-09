A New York, Lamamra n’a pas eu droit à sa réunion avec Blinken

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra conduit la délégation de son pays à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations unies. Lundi à New York, il a eu des entretiens avec la sous-secrétaire d'Etat américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland.

Les discussions ont porté «sur le Sahara occidental, la Libye, le Mali et le Sahel ainsi que sur les investissements américains dans les énergies renouvelables algériennes», a indiqué la diplomate américaine sur Twitter. «Les États-Unis apprécient les efforts de l'Algérie pour promouvoir la paix et la sécurité régionales», a-t-elle ajouté.

Lamamra n’a pas eu droit à une réunion avec son homologue Antony Blinken. Celui-ci était bien à New York où il s’est entretenu, lundi, avec la nouvelle ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, et assisté aux entretiens entre le président Joe Biden et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

En pleine crise diplomatique avec le Maroc, Blinken a téléphoné à Lamamra, le 4 août. Trois semaines plus tard, le ministre algérien annonçait la rupture des relations avec Rabat.