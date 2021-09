Bank Al-Maghrib entreprend l’achat des excédents de devises sur le marché local

Bank Al-Maghrib a entamé l’achat des devises étrangères en excédent auprès des banques locales, les niveaux ayant atteint leurs taux le plus haut cette année, grâce aux envois de fonds des Marocains du monde et à la reprise du tourisme après le pic de la crise sanitaire causée par le nouveau coronavirus, selon Bloomberg. La banque centrale a déclaré, dans un communiqué, qu’elle organiserait des appels d’offres pour l’achat de devises excédentaires périodiquement, selon la nécessité et en fonction de l’évolution des conditions du marché des changes au niveau local. Les envois de fonds des Marocains résidant à l’étranger ont augmenté de 45,6% sur un an, atteignant 54 milliards de dirhams.

Les réserves de change du Maroc s’élevaient à 313 milliards de dirhams (34,7 milliards de dollars) fin août dernier, ce qui est suffisant pour couvrir 7 mois d’importations. Dans ce sens, un responsable a déclaré à Bloomberg que Bank Al-Maghrib avait racheté environ 410 millions de dollars en devises étrangères à des créanciers locaux, lors des premières transactions.