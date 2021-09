Les tisseuses amazighes à l’honneur lors d'une exposition à Amsterdam

Mina Abouzahra et le journal One square meter berber. / DR

L’ancienne usine à gaz d’Amsterdam Westergasfabriek reconvertie en espace culturel héberge, du 15 au 26 septembre, la «Maison berbère» qui valorise les femmes artisanes du Maroc et la culture amazighe en marge du Festival de design Glue qui s’est tenu du 16 au 19 septembre dans la ville.

La «Maison berbère» est, informe Dewestkrant, dédiée au projet d’art social appelé «One square meter berber» qui est un partenariat entre des tisseuses de tapis amazighs et les designers néerlandais Amie Dicke, Mattijs Van Bergen, Wieki Somers et Bertjan Pot. Le projet vise à préserver, protéger et maintenir l’héritage culturel du tissage amazigh pour autonomiser ces femmes socialement et économiquement.

Pour l’occasion, des dessins et dessins de meubles originaux de Mina Abouzahra, une designer néerlando-marocaine, sont mis en vente pendant l’exposition. Par son projet artistique, Mina vise à «célébrer l'art des tisseuses» et attirer l’attention sur «leur situation critique dans l'industrie du tapis berbère» tout en «jetant un pont entre le design néerlandais et la culture marocaine». Pendant l’exposition, des films sur le processus de fabrication des tapis amazighs seront projetés.

Un journal unique a été créé pour l’exposition et est mis en vente, comprenant des articles sur les artisans marocains et sur l’histoire et la tradition du tapis berbère, grâce notamment à l’écrivain néerlando-marocain Abelkader Benali, qui a prêté sa plume pour l’occasion.

Un concours pour les 12-18 ans est également prévu, permettant à 4 gagnants de voir leur dessin de tapis réalisé par les tisseuses amazighes pour les inclure à l’exposition à l’avenir aux Pays-Bas et à l’étranger.